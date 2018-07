Abgasaffäre: Audi kann auch letzte Motorengeneration in den USA umrüsten

IngolstadtFast drei Jahre nach Beginn der Dieselkrise bietet Audi jetzt für alle manipulierten Dieselmotoren in den USA und Kanada eine Umrüstung an. Die Zulassungsbehörden hätten auch bei der letzten von fünf Motorengenerationen den vorgeschlagenen Maßnahmen zugestimmt, teilte Audi am Dienstag in Ingolstadt mit.