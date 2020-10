Abgasaffäre Manipulationsvorwurf: Drei neue Verfahren gegen Porsche in Kalifornien zugelassen

Volkswagen selbst führte das Verfahren bereits am Donnerstagmorgen im Geschäftsbericht zum dritten Quartal im Abschnitt „Prognose-, Chancen- und Risikobericht“ auf. Hiernach zählen Volkswagen AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Audi AG und Porsche Cars North America, Inc. zu den Beklagten, allerdings jeweils nicht alle in allen Verfahrenspunkten. Der Konzern schreibt dort, die Kläger handelten im Namen amerikanischer Privatkäufer sowie Leasingunternehmen.