Abgase Warum Porsche der Abschied vom Diesel leicht fällt

Ende September nun erklärte Porsche-Chef Oliver Blume publikumswirksam das endgültige Aus für den Diesel unter den Motorhauben des Cayenne und den später dazu gestoßenen Modellen Panamera und Macan. „Von Porsche wird es künftig keinen Diesel mehr geben“, tat Blume in einem Interview mit der Bild am Sonntag kund. Keine Fahrzeuge mehr mit dem so in die Kritik geratenen Diesel, den viele Städte an manchen Tagen wegen der Belastung mit Stickoxiden gerne aus dem Zentrum verbannen wollen. An dem aber die Politik noch hängt, die sich derzeit darum bemüht, Fahrverbote für Diesel zu vermeiden. Das Wort der Enteignung macht die Runde, wenn die ersten Käufer eines Diesel-Cayennes vielleicht nicht mehr in den Neuen Wall in Hamburg oder die Maximilianstraße in München fahren dürfen.