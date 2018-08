Abgasmessungen: Umwelthilfe fordert nach neuen Tests Hardware-Nachrüstungen für Diesel

Die DUH sieht auch Bundeskanzlerin Angela Merkel gefordert, die im September den Streit in ihrer Regierung über das Für und Wider von technischen Nachrüstungen schmutziger Diesel-Autos herbeiführen will. „Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie, wie die Behörden in den Vereinigten Staaten, den Bürgern entweder eine kostenfreie Nachrüstung ihrer Betrugsfahrzeuge durch die Hersteller ... ermöglicht, oder aber dass die Kunden ihre Fahrzeuge zurückgeben können und den Kaufpreis erstattet bekommen“.