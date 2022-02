Abgasskandal Arbeitsgericht zu „Dieselgate“: VW kündigte Ex-Motorenchef zu Unrecht

Im Straßenbetrieb – wenn also niemand genau hinsah – stießen VW-Autos dagegen deutlich überhöhte Mengen an Stickoxiden (NOx) aus. Als dies später schließlich nach Rückrufen sowie Analysen von Wissenschaftlern und Behörden in den USA aufflog, war der Dieselskandal in der Welt.