Abgasskandal: Ermittlungen gegen Audi-Chef Stadler sind Thema im VW-Aufsichtsrat

HamburgDer VW-Aufsichtsrat will sich am Montag Insidern zufolge über die Betrugsermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal informieren lassen. Die Kontrolleure wollten von den hausinternen Juristen erfahren, was genau die Ermittler gegen Stadler in der Hand hätten, sagten mehrere mit den Beratungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag.