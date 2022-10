Abgasskandal: Gericht weist Klage gegen Winterkorn-Vergleich im Dieselskandal ab

Der Aktionärsverband Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) und die Verbraucherzentrale für Kapitalanleger hatten versucht, die HV-Beschlüsse gerichtlich zu kippen. Mit dem im Juni 2021 geschlossenen Vergleich, nach dem Winterkorn 11,2 Millionen Euro und Stadler 4,1 Millionen Euro Schadenersatz an VW zahlen mussten, hat der Autokonzern nach Ansicht der SdK die Manager zu früh und damit zu billig aus der Haftung für den zig Milliarden Euro teuren Betrugsskandal entlassen. Die SdK kündigte an, gegen die Entscheidung in Berufung zu gehen.