Abgasskandal: Kraftfahrtbundesamt ordnet Rückruf von rund 60 000 Porsche-Modellen an

FrankfurtPorsche muss auf Anordnung des Kraftfahrt-Bundesamtes weltweit rund 60.000 Diesel-Pkw wegen unzureichender Abgasreinigung zurückrufen. Es handele sich um 53.000 Fahrzeuge des SUV Macan und 6800 Cayenne, bestätigte ein KBA-Sprecher am Freitag einen Bericht des „Spiegel“ und des Bayerischen Rundfunks. In Deutschland müssten 15.000 Macan und 4000 Cayenne in die Werkstätten gerufen werden.