Abgasskandal Rheinland-Pfalz reicht Klage gegen VW ein

Im Abgasskandal verklagt das Land Rheinland-Pfalz den Volkswagen-Konzern auf Schadenersatz. Einen entsprechenden Bericht des „Trierischen Volksfreunds“ (Freitag) bestätigte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Mainz am Donnerstagabend. Die Klage wurde demnach am 28. Dezember beim Landgericht Mainz eingereicht.