 Abgeschlossene Fusion: Fusionierte Linde kann als Einheit am Markt auftreten

Am Freitagnachmittag will der von ehemaligen Praxair-Managern dominierte neue Linde-Vorstand um Steve Angel erstmals Geschäftszahlen für den fusionierten Konzern für das Jahr 2018 vorlegen. Sie sollen in einer Telefonkonferenz für Investoren vorgestellt werden, Journalisten dürfen keine Fragen stellen. Eine Bilanzpressekonferenz, wie sie in Deutschland üblich ist, ist nicht geplant - ein Novum für ein Unternehmen im Leitindex Dax.