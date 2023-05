Abkommen gegen Plastik Kommt jetzt die Plastikobergrenze?

In Paris wird sich in den kommenden Tagen nun zeigen, ob eine Plastikobergrenze – oder sogar eine Reduktion der Kapazität – realistisch ist. Selbst unter den Großkonzernen gibt es Unterstützer für solche Maßnahmen. So haben sich Nestlé und Unilever bereits in der ersten Verhandlungsrunde im November in Uruguay für eine Plastikobergrenze ausgesprochen. Beide Unternehmen sind Teil einer Unternehmens-Koalition, die sich für ein weitreichendes Abkommen gegen Plastik ausgesprochen haben. Die Konsumgüterkonzerne haben genug davon, allein für die Plastikmüllverschmutzung verantwortlich gemacht zu werden.