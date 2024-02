Abnehmspritze „Bald werden weltweit mehr als zwei Milliarden Menschen stark übergewichtig sein“

Was sprach konkret für Alzey und Deutschland?

Der Standort hat sich unter anderem gegenüber japanischen und chinesischen Konkurrenten durchgesetzt. Entscheidend war etwa, dass die Fachkräfte-Ausbildung in Deutschland sehr gut ist. Wir betreiben zudem ein Werk in Fegersheim bei Straßburg – zwischen beiden Standorten können wir Synergieeffekte nutzen. Zudem stimmt die Infrastruktur. Wir arbeiten sehr gut mit der Stadt Alzey zusammen. Die Anbindung an das Verkehrsnetz ist gut. Straßen wurden gebaut, das Gelände erschlossen. Da ist die Stadt in Vorleistung gegangen. Und der Frankfurter Flughafen ist auch nicht weit.