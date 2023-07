Abnehmspritze: Wegovy kostet in Deutschland deutlich weniger als in den USA

Die für Aufsehen sorgende Abnehmspritze Wegovy von Novo Nordisk wird voraussichtlich ab kommender Woche im pharmazeutischen Großhandel in Deutschland erhältlich sein. Apotheken könnten das Medikament dann dort bestellen, „wir gehen davon aus, dass Wegovy ab Ende Juli in den Apotheken verfügbar sein wird“, erklärte eine Sprecherin des Pharmakonzerns am Freitag.