Verkauf von Pfizer-Geschäft mit Gesundheitsmitteln auf der Kippe

Der Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten des US-Pharmariesen Pfizer steht Spitz auf Knopf. Nach dem britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser erteilte am Freitag auch das Pharmaunternehmen GlaxoSmithKline (GSK) einer möglichen Übernahme eine Absage. Ein Pfizer-Sprecher kündigte daraufhin an, die Optionen für die Sparte weiter zu prüfen. Diese reichten von einem Verkauf über eine Ausgliederung bis zu einer anderen Transaktion. Es sei auch möglich, das Geschäft, das in Deutschland für Marken wie Centrum-Vitamine und Thermacare-Rückenpflaster bekannt ist, zu behalten. Pfizer soll bei einer Veräußerung auf rund 20 Milliarden Dollar hoffen.