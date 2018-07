Absatz stagniert Audi steckt in der größten Krise seiner Geschichte

Hinzu kommt, dass bei einer Rückkehr Stadlers auch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zustimmen müssten – was derzeit unwahrscheinlich ist. So hatte Audi-Gesamtbetriebsratschef Peter Mosch erst kürzlich einen „personellen Neustart“ für Audi gefordert. Audi müsse sich an der Unternehmensspitze personell nachhaltig aufstellen, sagte er auf einer Betriebsversammlung in Ingolstadt. Die Arbeitnehmervertreter sehen Handlungsbedarf, um das Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten. „Ein ‚Weiter so‘ akzeptieren wir nicht. Deshalb fordern wir einen Neustart, der jetzt gezündet werden muss“, sagte Mosch vor rund 10.000 Beschäftigten. Als die wichtigsten Stufen des Neustarts nannte Mosch einen personellen sowie nachhaltigen Wechsel an der Spitze des Unternehmens, den konsequenten Abschluss der Dieselaufklärung sowie eine strategische Fokussierung des Unternehmens auf die Audi-Kernelemente.