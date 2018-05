Absatzrückgang: Der amerikanische SUV-Rausch wird zum Problem für Toyota

Außerdem scheint das Unternehmen eine traditionelle Stärke zu verlieren: Der Konzern senkte die Kosten im vergangenen Jahr um wenig mehr als eine Milliarde Euro. Gleichzeitig steigen die Fixkosten und die Ausgaben für Forschung und Entwicklung.

Besonders hart ist für Toyota, dass der Absatz in Nordamerika, dem größten Markt für die Japaner, geschrumpft ist. Das Unternehmen leidet darunter, dass die US-Bürger mehr SUVs und weniger spritsparende Kompaktwagen und Limousinen kaufen. Doch bei Toyota konnten steigende SUV-Käufe den sinkenden Absatz in anderen Modellreihen nicht auffangen. Gleichzeitig musste Toyota die Rabatte erhöhen. Nur in Europa stieg der Absatz.

Für 2018 sagt Toyota darum Stagnation voraus. Der Absatz soll leicht auf 8,950 Millionen Autos sinken, der Umsatz auf 29 Billionen Yen, der Betriebsgewinn auf 2,3 Billionen Yen und der Reingewinn auf 2,1 Billionen Yen. Allerdings hat Toyota auch dieses Jahr gute Chancen, die eigenen Erwartungen zu übertreffen. Denn der Konzern basiert seine Vorsage auch dieses Jahr wieder auf konservativen Wechselkursprognosen.