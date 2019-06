Absatzschwäche: Europäischer Autoverband senkt Prognose für Neuzulassungen

DüsseldorfDie europäische Autoindustrie blickt wegen des Brexits und anderer Herausforderungen für die Weltwirtschaft skeptischer auf das laufende Jahr. Der Verband der europäischen Automobilhersteller (Acea) senkte am Donnerstag auf seiner Generalversammlung in Brüssel seine Prognose für die Pkw-Neuzulassungen in Europa.