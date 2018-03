Absatzstatistik: Die Gewinner und Verlierer im europäischen Automarkt

Porsche: Die VW-Tochter aus Stuttgart feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Vor 70 Jahren präsentierte Ferry Porsche seinen ersten Sportwagen. Anlässlich des Jubiläums plant der Hersteller nun ein Rekordjahr. Der große Cayenne kommt in China und in den USA auf den Markt, der kleinere Macan bekommt eine Rundumerneuerung verpasst und gegen Ende des Jahres steht dann auch noch ein neuer 911er in den Autosalons. Mit einem starken Plus von 30,6 Prozent (auf 6375 Fahrzeuge) ist Porsche aber schon jetzt gut ins Geburtstagsjahr gestartet.