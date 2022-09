Absatzstatistik: EU-Automarkt legt im August erstmals seit gut einem Jahr zu

Die Autobauer haben in der EU im August erstmals seit 13 Monaten wieder mehr Neuwagen ausgeliefert als vor einem Jahr. Im vergangenen Monat seien rund 650.000 neue Pkw angemeldet worden, ein Plus von 4,4 Prozent, teilte der europäische Herstellerverband ACEA am Freitag mit. In Italien und Spanien war die Erholung demnach stärker als in Deutschland und Frankreich.