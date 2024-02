Abwanderung Verlassen immer mehr Unternehmen Deutschland?

Der Name Viessmann ging im vergangenen Jahr durch die Medien: Es gab einen Aufschrei, denn ein Schlüsselunternehmen im wachsenden Geschäft mit Wärmepumpen wird aufgekauft. Hintergrund war der Verkauf eines Großteils des Familienunternehmens an das US-Unternehmen Carrier. Dabei ging fast unter, dass Viessmann bereits im Jahr zuvor angekündigt hatte, 200 Millionen Euro in ein neues Werk in Polen zu investieren. Der langsame Abschied aus Deutschland hatte also längst begonnen.