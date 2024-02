Abwanderung Verlassen immer mehr Unternehmen Deutschland?

So plant Continental, sein Werk in Babenhausen spätestens 2028 zu schließen. Die ersten Maschinen aus der deutschen Fertigung fanden bereits ein neues Zuhause im neuen Werk in Rumänien. Bereits 2006 eröffnete Conti die Hightech-Megafactory am Standort Timisoara. Seitdem wurde das Werk kontinuierlich ausgebaut. Und die Mitarbeiter im Werk Babenhausen schulen sogar die Osteuropäer an den Maschinen. Immerhin: Das Technikum, eine Art Forschungseinrichtung von Continental, bleibt in Südhessen. Derzeit arbeiten dort rund 25 Menschen, in Zukunft könnten es sogar 50 Arbeitsplätze für Hochqualifizierte sein.