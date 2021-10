Acea EU-Nutzfahrzeugmarkt leidet im September

Die Chipknappheit hat im September zu einem Rückgang auf dem EU-Nutzfahrzeugmarkt geführt. Mit rund 143.000 Fahrzeugen wurden rund 12,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum verkauft, wie der Herstellerverband Acea am Donnerstag mitteilte. Betroffen war dabei vor allem Spanien, in dem mehr als ein Viertel weniger Wagen neu zugelassen wurde. In Deutschland wurden knapp ein Fünftel weniger Nutzfahrzeuge verkauft.