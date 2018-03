Acea: Europäischer Autoverband fürchtet Handelsstreit mit den USA

Brüssel

Der europäische Autoverband Acea warnt wegen des Handelsstreits mit den USA vor negativen Folgen für die umsatzstarke Branche. Europäische Hersteller exportierten nicht nur Autos nach Amerika, sondern haben in dem Land auch wichtige Fertigungsorte, sagte Acea-Generalsekretär Erik Jonnaert am Dienstag anlässlich der Automesse in Genf. „Die größten Fabriken einiger europäischer Konzerne stehen in den USA, nicht in der EU.“