Acea: Europas Automarkt wächst im Mai nur schwach

Der Absatz hat im Mai gegenüber dem Vorjahresmonat in allen wichtigen Märkten außer in Deutschland und Italien zugelegt: In Spanien ging es um 7,2 Prozent bergauf, in Großbritannien um 3,4 Prozent und in Frankreich geringfügig um 0,1 Prozent. In Deutschland dagegen ging es um 5,8 Prozent bergab, in Italien sanken die Verkaufszahlen um 2,8 Prozent.