Adidas vor Chefwechsel Von Adilette über Stan Smith bis Porzellan: Sechs besondere Adidas-Schuhe

Das Fußballschuh-Modell „Argentina“ entwarf Adi Dassler für die Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz. Er ist aus zwei Gründen den zu jener Zeit typischen Kickstiefeln überlegen: Er wiegt etwa halb so viel wie das damalige Standardmodell, weil erstmals Leder mit synthetischen Materialien kombiniert wurde – und verfügt über damals brandneue Schraubstollen. Sie bieten auf schlammigem Rasen mehr Halt. Im WM-Endspiel gegen Ungarn kann die deutsche Fußballnationalmannschaft genau diese Schraubstollen gut gebrauchen, denn in Bern regnet es in Strömen, und die ungarischen Kicker spielen mit Nockenschuhen. In der Halbzeitpause des Finales lässt Adi Dassler also aufstollen. Wie es ausgeht, dürfte bekannt sein.

Bild: dpa Picture-Alliance