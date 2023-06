Adnoc: Will Abu Dhabi das Chemieunternehmen Covestro übernehmen?

Adnoc mit Sitz in Abu Dhabi wurde 1971 gegründet und befindet sich vollständig in Staatsbesitz. Bayer hatte seine ehemalige Kunststofftochter Covestro abgespalten und 2015 an die Börse gebracht. Größte Anteilseigner bei dem Leverkusener Unternehmen sind laut Refinitiv-Daten die Investmentbank Goldman Sachs und der Vermögensverwalter BlackRock mit je über fünf Prozent.