Ämterhäufung Großaktionär Union Investment will Bayer-Aufsichtsratschef nicht wiederwählen

Bayer-Aktionär Union Investment will auf der Hauptversammlung am 28. April den amtierenden Aufsichtsratschef ablehnen. „Wir werden gegen die Wiederwahl von Herrn Winkeljohann stimmen“, erklärt Fondsmanager Janne Werning, „die Ämterhäufung ist eklatant.“ Der Aufsichtsratsvorsitz bei Bayer sei kein Teilzeitjob, kommentiert Werning: „Vor Bayer liegen große Aufgaben„ es geht um die Überprüfung der Konzernstruktur und darum, das beschädigte Vertrauen am Kapitalmarkt wiederherzustellen.“