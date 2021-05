Agrarkonzern Syngenta-CEO nimmt Börsengang in Schanghai ins Visier

Der chinesisch-schweizerische Agrarkonzern Syngenta hat sich erstmals konkreter zum geplanten Börsengang geäußert. Gegenüber der WirtschaftsWoche erklärte Konzernchef Erik Fyrwald: „Die Syngenta-Gruppe könnte in Schanghai an die Börse gehen.“ Nach den Worten von Fyrwald will Syngenta spätestens im Juni 2022 an die Börse gehen, „möglicherweise auch früher“.