Agrarunternehmen ohne Geschäftstätigkeit Axios steht angeblich „kurz vor einem Abschluss“

Ende der Woche hatte das Ansinnen offenbar Erfolg. Mindestens ein Aktionär habe mit Axios vereinbart, 400.000 der ursprünglich erworbenen Anteilsscheine nicht zurückzugeben und für die Fristverlängerung zu stimmen, heißt es in einer weiteren Mitteilung. Als Dankeschön dafür sollten die Betroffenen je fünf gehaltener Anteilsscheine einen zusätzlichen Anteilsschein erhalten. Axios kündigte an, sich bei weiteren Aktionären um Zustimmung zu einem solchen Deal zu bemühen. Ende der Woche gab Axios zudem bekannt, dass die im kanadischen Toronto ansässige Polar Asset Management Partners Inc. als Investment-Berater für den auf den Kaimaninseln registrierten Polar Multi-Strategy Master Fund 5,07 Prozent der Anteil erworben habe.



Lesen Sie auch: Darum ist Gülle so ein hochpolitisches Thema