Agrochemiekonzern: Syngenta Group stärkt Bio-Geschäft mit Zukauf

Valagro beschäftige mehr als 700 Mitarbeiter und sei vor allem in Europa und Nordamerika präsent. In Lateinamerika und Asien einschließlich China gewinne Valagro kontinuierlich Marktanteile. Die Firma entwickle und produziere Produkte für die Düngung und Pflege von Pflanzen und sei in den Bereichen Biostimulanzien und Spezialnährstoffe Marktführer. Der Markt für biologischen Pflanzenschutz dürfte sich in den kommenden fünf Jahren verdoppeln, prognostizierte Syngenta.