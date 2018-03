Agrochemiekonzern: Syngenta plant Zukäufe

ZürichDer Schweizer Agrochemiekonzern Syngenta will zukaufen. „Die laufende Branchenkonsolidierung bietet eine ganze Reihe von Gelegenheiten, die strategischen Wert für uns haben“, sagte Mark Patrick, Finanzchef des 2017 vom chinesischen Staatskonzern ChemChina geschluckten Unternehmens am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters geschluckten Unternehmens. „Wir wären sehr interessiert daran, einige davon zu übernehmen.“ Ob Syngenta Unternehmensteile kaufen könne, die im Zuge von Kartellverfahren auf den Markt kommen, hänge von den Regulatoren ab. „Wir befinden uns in Gesprächen“, sagte Patrick.