Airbus A320neo und A400M verbrennen immer mehr Geld

Auch in den anderen Airbus-Feldern hakt es. Im lange Zeit profitabelsten Konzernteil Helicopters fielen im vorigen Jahr sowohl die Zahl der Auslieferungen als auch die Bestellungen und der Auftragsbestand. Dazu kommen Strafzahlungen für unsaubere Geschäftspraktiken beim Verkauf der Eurofighter an Österreich. Es drohen weiterer Bußen, wenn Österreich selbst die Ermittlungen um den Kampfjet-Deal abschließt oder gar eine Klage von Abgeordneten in den USA Erfolg hat.