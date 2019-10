Airbus-Chef schimpft Steigende Flugsteuern: „Das muss aufhören“

Wenn den neuen Airbus-Chef Guillaume Faury etwas von seinem Vorgänger Tom Enders unterscheidet, dann seine freundliche Art auch bei kontroversen Themen. Doch besonders bei Maßnahmen wie der am Mittwoch vom Bundeskabinett beschlossenen Erhöhung der Luftverkehrssteuer, die mit bis zu 76 Prozent deutlich höher ausfällt als noch vor kurzem angekündigt, kommt die Geduld des in der Normandie geborenen Managers an ihre Grenzen: „Das muss aufhören“, schimpfte Faury im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Die höhere Luftverkehrssteuer ist eine der Maßnahmen des Klimaprogramms der Bundesregierung.