Airbus drosselt Produktion um 40 Prozent „Wir drehen jeden Stein um“

Der Airbus-Chef will dabei Kündigungen nicht grundsätzlich ausschließen, zumal sich durch eine zweite Corona-Welle die erhoffte Belebung wieder verschlimmern könnte. Trotz der Drosselung des Geschäftes werde aber keine Endmontagelinie geschlossen. Alle Modelle würden weiter produziert, „aber in langsamerem Tempo“, sagte Faury. An jedem Standort werde nach Möglichkeiten zur Kostensenkung gesucht. „Wir drehen jeden Stein um.“



Bereits Ende April hatte Faury die Belegschaft auf härtere Einschnitte eingestimmt und die Produktion bereits massiv gedrosselt. In einem Brief an die Belegschaft schrieb er vor zwei Monaten: „Das Überleben von Airbus steht in Frage, wenn wir jetzt nicht handeln“. Airbus verbrenne Geld in einem „nie dagewesenen Tempo“ warnte Faury schon im April.



Mehr zum Thema

Die Coronakrise zerstört das Wachstumsdogma der Airlines. Kunden können kurzfristig mit Sonderangeboten rechnen – langfristig mit Abstrichen beim Service. Profitieren dürften Billigflieger und britische Linien. Lesen Sie hier die WiWo-Titelgeschichte: Angriff der Billigflieger.