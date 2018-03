Airbus: Gerüchte um Stellenabbau trotz voller Auftragsbücher

Hannover/ToulouseKürzungspläne bei Airbus: Die Schlagzeilen des französischen Magazins „Challenges“ ließen aufhorchen. Wegen der Produktionskürzungen beim weltgrößten Passagierjet A380 und beim Militärtransporter A400M, so das Magazin, sollen 3600 Jobs vor allem in Bremen, Augsburg, im spanischen Sevilla sowie im britischen Filton und den Werken in Hamburg und Stade auf dem Prüfstand stehen. An diesem Mittwoch will der Luftfahrtkonzern - der noch fast 7300 Flugzeugbestellungen in seinen Auftragsbüchern abzuarbeiten hat - diese Pläne im Detail dem Betriebsrat vorstellen.