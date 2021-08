Airbus macht bei Frachtfliegern ernst Dieser Ansturm lässt Boeings letzte Bastion erzittern

Der Druck scheint Boeing-Chef Dave Calhoun bewusst zu sein. Der US-Konzern wolle reagieren, teilte der Manager mit, „und ich hoffe relativ kurzfristig.“ Doch seine Möglichkeiten sind begrenzt. Einen kleineren Frachter in der Größe seiner 737 Max hat Boeing nicht mal in Arbeit. Eine Lastenversion des Langstreckenjets 777X ist zwar angedacht. Doch ein Lufthanseat rät: „Vielleicht sollten die erstmal die Probleme mit den Passagierversionen in den Griff kriegen, bevor sie was Neues anfangen.“



