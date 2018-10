Airbus Probleme bei Auslieferung des A321

Auch nach dem Ende der Lieferprobleme bei Triebwerken hat der europäische Flugzeugbauer Airbus mit Verzögerungen bei der Auslieferung zu kämpfen. Das französisch-deutsche Unternehmen räumte am Dienstag ein, die Übergabe einiger Maschinen an Kunden verschoben zu haben. Ein Grund dafür sei die aufwändige Anpassung der Kabinen beim Verkaufsschlager A321neo. Dazu kämen die Nachwirkungen der Triebwerks-Probleme, derentwegen einige A320-Flugzeuge immer noch auf ihre Auslieferung warteten. Die davon betroffenen Kunden seien informiert worden. Der Auslieferungsstau zeigte sich nach Informationen aus Branchenkreisen im Airbus-Werk in Hamburg, wo die Flugzeuge zusammengebaut werden. "Die sind verspätet, alle sind sauer auf sie", sagte ein hochrangiger Airbus-Kunde zu Reuters. "Sie verstecken sich hinter den Triebwerksproblemen."