Airbus und Bombardier Major Toms bester Deal

Zusätzlich wird der Bau des bisherigen Jets günstiger. Denn Airbus kann dank der durch die C-Serie erhöhten Stückzahl auch bei den Lieferanten seiner heutigen Modelle bessere Einkaufspreise verlangen. Dazu will Airbus die beiden Werke der C-Serie als Versuchslabor für neue Fertigungstechnik nutzen. Im heutigen Werk in Mirabel bei Montreal und mehr noch im neuen Werk auf dem Airbus Campus in Mobile im US-Bundesstaat Alabama sollen die Techniker beim Design der Fertigung und gerade beim Hochfahren der Produktion neue Herstellungsmethoden ausprobieren – und so die Baukosten weiter drücken. Dank mehr Automatisierung und Digitalisierung. Bei der neuen weitgehend automatisierten vierten Fertigungstrasse für den A320 in Hamburg etwa erwartet der Konzern bereits hohe Einsparungen. „Wir können bis zu 20 Prozent schaffen“, verspricht der Leiter der Fabrik, Frank Rocksien.