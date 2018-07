Airbus und Bombardier Major Toms bester Deal

Da sind zum einen die Kosten des Deals. Die für mehrere Milliarden entwickelten Mittelstreckenjets CS100 und CS300 für 110 bis 150 Passagiere bekommt Enders nicht nur für lau. Bombardier zahlt den laut Insidern bald in A210 und A230 umbenannten Modellen sogar noch eine Mitgift von bis zu 925 Millionen Dollar. Die Kanadier und der dahinter stehende Staat tragen in diesem Jahr auch Anlaufverluste bis zu 225 Millionen. Und sollte es bei dem lange krisengeschüttelten Jet wider Erwarten in den kommenden drei Jahren doch nochmal größeren Stress mit der Technik geben, schiebt Bombardier nochmal bis zu 700 weitere Millionen Dollar hinterher.