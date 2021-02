Airbus versus Boeing Warum Boeing jetzt alles auf eine Karte setzen muss

„Und damit hatte der US-Konzern noch Glück“, ordnet der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt ein. Ein genauer Blick in Boeings Auslieferungszahlen von 2020 zeigt, dass er anders als Airbus noch eine nicht sofort sichtbare Hilfe aus dem Militärgeschäft bekam. Fast jede fünfte der 160 Maschinen, die Boeing im vorigen Jahr übergeben hat, ging an eine Armee. So lieferte Boeing an die US-Luftwaffe allein 21 Varianten der 737 als Aufklärungsmaschine oder U-Bootjäger sowie zu Tankflugzeugen umgerüstete kleine Langstreckenjets vom Typ 767. Vier weitere gingen nach Indien und Großbritannien. Ohne diese Varianten hätte Boeing noch einmal gut zwei Milliarden Euro Umsatz weniger gehabt.