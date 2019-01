Aktie mit Kurssprung Logistikkonzern DSV greift nach Schweizer Panalpina

Die dänische DSV stößt eine weitere Großübernahme in der Logistikbranche an. Das Unternehmen will den Schweizer Wettbewerber Panalpina für rund vier Milliarden Franken kaufen. „Ein Zusammenschluss von DSV und Panalpina würde ein globales Transport- und Logistikunternehmen mit bedeutenden Wachstumschancen schaffen“, hieß es in einer DSV-Mitteilung vom Mittwoch. Der Verwaltungsrat von Panalpina prüfe den Vorschlag mit seinen Beratern und informiere zu gegebener Zeit weiter. Entscheidend dürfte die Haltung der Ernst Göhner Stiftung sein, die rund 46 Prozent der Panalpina-Anteile hält. Die Stiftung wollte sich vorerst nicht äußern.