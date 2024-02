Aktienbeben bei AMS-Osram Das Apple-Risiko

Auch der Einstieg in die MicroLED-Technik war eine Wette Everkes, der vor einem Jahr durch den damaligen Leoni-Chef und früheren Osram-LED-Chef Aldo Kamper ersetzt wurde. Die winzigen LEDs werden etwa in Displays von Smartwatches verbaut. Osram hatte für das MicroLED-Werk in Kulim 800 Millionen Euro Investitionen geplant und schreibt nun im ersten Quartal 600 bis 900 Millionen Euro ab. Im Zuge der Annullierung des Auftrags werde man „die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten aller zur MicroLED-Strategie gehörenden Vermögenswerte hinterfragen, insbesondere der neuen 8-Zoll-LED-Fabrik in Kulim“, teilte AMS-Osram am Mittwochabend mit.