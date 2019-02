 Aktienkurs, Image, Pharma: Fünf Probleme, die Bayer-Chef Werner Baumann lösen muss

Die zuständige Vorstandsfrau Erica Mann verließ das Unternehmen vor gut einem Jahr. Nachfolger Heiko Schipper soll die Sparte nun wieder in die Spur bringen. Neue Manager sind an Bord, Abschreibungen werden vorgenommen, die Kostenkontrolle wird intensiviert. Bis alles durchschlägt, wird es noch dauern. In diesem und im nächsten Jahr will Bayer wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Richtig durchstarten soll das Unternehmen dann erst ab 2021.