Aktionärsschützer „Man hat den Eindruck, Thyssenkrupp befindet sich bereits in der Abwicklung“

Aktionärsschützer nehmen angesichts weiterer Verkäufe von Geschäften des Industriekonzerns Thyssenkrupp Vorstandschefin Martina Merz in die Mangel. „Wir vermissen bis heute eine klare Strategie von Frau Merz. Wohin will sie den Konzern führen?“, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Marc Tüngler, am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.