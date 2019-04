Aktionärstreffen Bayer gegen fast alle anderen

Bayer weist den Vorwurf, mit doppelten Standards zu arbeiten, entschieden zurück. Der Vorwurf, Bayer würde in Brasilien gefährliche Wirkstoffe verkaufen, die in der EU längst verboten sind, sei nicht gerechtfertigt, schreibt das Unternehmen auf Anfrage der WirtschaftsWoche. Für einen der genannten Wirkstoffe, Indaziflam, habe Bayer keine Zulassung in der EU beantragt. Auch die anderen Substanzen seien umfassend getestet, bei sachgerechter Anwendung sicher und in mindestens einem Land der OECD behördlich zugelassen. Durch die Übernahme von Monsanto habe Bayer sein Geschäft mit Saatgut und Pflanzenschutzmitteln in Lateinamerika deutlich vergrößert.



Deutliche Kritik gibt es auch an der Pharma-Sparte. Die Verhütungspillen von Bayer stehen schon länger im Feuer. „Risiko Pille“, ein Interessenverband thrombosegeschädigter junger Frauen wirft Bayer vor, nicht genügend über die Risiken zu informieren. So habe im Dezember 2018 die deutsche Zulassungsbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn vor einem erhöhten Risiko der Bayer-Pille Valette gewarnt. Auf der Internetseite der Bayer-Tochterfirma Jenapharm heiße es dagegen, das Risiko sei „unbekannt“.