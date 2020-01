Aktionärstreffen Investoren verlieren Geduld mit Thyssenkrupp-Chefin Merz

Schonungslos hatte Merz auf der Bilanzpressekonferenz im November vergangenen Jahres die Lage des Konzerns analysiert. Der aus dem Leitindex Dax geflogene Konzern werde auch in diesem Geschäftsjahr 2019/2020 keinen Gewinn einfahren, kündigte sie schon an. Merz will das Unternehmen umbauen, und dreht dafür in Essen gerade jeden Stein um.



Im Zentrum des Umbaus steht dabei der geplante Verkauf der Aufzugssparte – die Perle des Konzerns. Der Verkauf des auf einen Wert von über 15 Milliarden Euro geschätzten Geschäfts soll Spielraum für die Sanierung und für Investitionen in andere Geschäfte geben – vor allem in das neue Kerngeschäft, den Stahl.



Im Bieterwettkampf, der nun erst spätestens im März entschieden werden soll, sind neben dem finnischen Konkurrenten Kone Konsortien von Finanzinvestoren, darunter ein von der RAG-Stiftung unterstütztes Bündnis von Cinven und Advent. Noch immer steht offenbar nicht fest, ob Thyssenkrupp das Geschäft komplett oder in Teilen verkauft oder aber doch einen Börsengang plant.