Aktivistische Investoren Nach Hiesingers Abgang: Welchen Manager erwischt es als nächtes?

Mitunter ist der Wirbel, den ein Investor erzeugt, groß, aber die Folgen für ihn selbst negativ. Dass aktivistische Fonds nicht per se die Bewertung ihrer Beteiligungen in die Höhe treiben, zeigt das Bespiel Bilfinger. Der Großaktionär Cevian, der 2011 bei Bilfinger eingestiegen war, hält knapp 30 Prozent am Bau- und Dienstleistungskonzern aus Mannheim. Unter der tatkräftigen Mitwirkung des schwedischen Finanzinvestors wurde das Traditionsunternehmen in den vergangenen Jahren komplett zerlegt: Das profitable Baugeschäft wurde ebenso verkauft wie Töchter der einstigen Krisensparte Power. Unter dem jetzigen Chef, dem britischen Öl- und Energiefachmann Tom Blades, will das Unternehmen in diesem Jahr wieder Gewinn schreiben; zuletzt gab es einen zweistelligen Millionenverlust bei vier Milliarden Euro Umsatz. Die Zahl der Mitarbeiter halbierte sich seit Ausbruch der Krise auf gut 35 000.