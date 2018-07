Aktivistische Investoren Nach Hiesingers Abgang: Welchen Manager erwischt es als nächtes?

Am Ende kam der Rücktritt sogar überraschend. Am Dienstag gab Heinrich Hiesinger dem Magazin „Der Spiegel“ noch ein Interview, so als würde alles weiterlaufen wie bisher. Wie Hiesinger denn auf den Druck der beiden Fonds Cevian und Elliot reagiere, die eine Zerschlagung des Stahlkonzerns forderten, wollte das Magazin wissen. „Man muss die innere Unabhängigkeit haben, wohlüberlegt und reflektiert das zu tun, was man für richtig erachtet“, sagte Hiesinger. Man dürfe bei Thyssenkrupp „keine Angst haben“.