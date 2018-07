Aktivistische Investoren Nach Hiesingers Abgang: Welchen Manager erwischt es als nächtes?

Auch der US-Investor Daniel Loeb weiß, wie man Unternehmen und deren Chefs publikumswirksam unter Druck setzt. Der Gründer des amerikanischen Hedge-Fonds Third Point hält eine Beteiligung von knapp 1,3 Prozent an Nestlé, ist damit aber der achtgrößte Einzelaktionär des weltgrößten Lebensmittelherstellers. Seit mehr als einem Jahr nervt er den Konzern und dessen deutschen Chef Mark Schneider mit seinen Vorwürfen und Vorschlägen. Erst vor wenigen Tagen hatte Loeb in einem online veröffentlichen Report und in einem vierseitigen Brief sowie einer Präsentation über 34 Seiten an Schneider, Verwaltungsrat Paul Bulcke und den Aufsichtsrat mehr Tempo und mehr Mut beim Umbau des Lebensmittelkonzerns gefordert und ihm einen „konfusen strategischen Kurs“ vorgehalten.