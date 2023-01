Aktivistische Investoren Was bringt eine Aufspaltung von Bayer?

Das hängt davon ab, inwieweit es ihnen gelingt, verbündete Investoren für ihre Forderungen zu finden. Dabei sind einige Konstellationen denkbar. Der Staatsfonds Temasek aus Singapur, der immerhin rund drei Prozent an Bayer hält, fiel etwa im vergangenen Frühjahr durch Kritik an Bayer auf. Angeblich äußerte Temasek damals Zweifel an der operativen Performance von Konzernchef Baumann. Das „Handelsblatt“ zitierte dessen Europa-Chef Uwe Krüger vor einigen Monaten zu Bayer wie folgt: „Es gibt noch eine Menge zu tun, nur etwa ein Drittel des Weges ist aus unserer Sicht geschafft.“